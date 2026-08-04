Новосибирские предприниматели готовят иски к Wildberries после атак на склады

Малый бизнес региона может потерять до 50% товаров из-за ударов по складам Wildberries.Новосибирские предприниматели, работающие с маркетплейсом Wildberries, оказались в эпицентре кризиса, вызванного серией атак беспилотников на склады компании.
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