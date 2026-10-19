Премьер-министр России Михаил Мишустин направил в Госдуму предложения о новых назначениях в правительстве после встречи с президентом Владимиром Путиным.
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Вы бы ублюдков, воров и дураков вычищали ... А не юбки коллекционировали ... Мало вам борделя в МО? Завидно стало?