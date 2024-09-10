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Умер актёр Джеймс Эрл Джонс, озвучивавший Дарта Вейдера и "Короля Льва"

Умер актёр Джеймс Эрл Джонс, озвучивавший Дарта Вейдера и "Короля Льва"

В США на 94-м году жизни скончался всемирно известный голливудский актер кино и озвучки.Актёр Джеймс Эрл Джонс, в своё время получивший все самые престижные кинопремии: "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони", умер у себя дома в штате Нью-Йорк в возрасте 93 лет.

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