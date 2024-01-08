Прощай, Leopard: Хваленая немецкая броня на деле оказалась самой хлипкой

Русские устроили на Украине новогодний фейерверк из западной техники Константин Ольшанский На фото: танки Leopard 2 (Фото: DPA/Picture-alliance) ВСУ встречают 2024 год с гигантскими потерями немецкой техники — танков и систем ПВО.
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