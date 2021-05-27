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Путейцы попались на краже дизтоплива в Приморье

Путейцы попались на краже дизтоплива в Приморье

Два железнодорожника решили обогатиться за счет работодателя и слить топливо с тепловоза. Злоумышленников и их знакомого водителя поймали транспортные полицейские Уссурийска на месте преступления.

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