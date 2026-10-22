© Кирилл Каллиников/РИА НовостиФедеральная антимонопольная служба (ФАС) России в этом году возбудила более 70 дел по рынку топлива.
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