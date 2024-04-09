Немцы помогают России отстраивать Мариуполь. Реакция властей Германии

НАГЛАЯ ПРАВДА На днях в немецкой прессе появилось сообщение, в очередной раз демонстрирующее, что не так уж все и однозначно с выполнением санкционных мер, введенных западными государствами по отношению к Российской Федерации.
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