Названа связь синдрома дефицита внимания с риском заболевания деменцией

Результаты исследования показали потенциальный шанс болезниСогласно новому исследованию, у взрослых с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) почти в три раза больше шансов развития деменции, чем у взрослых без этого синдрома .
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