НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

165 подписчиков

Самуэльссон о решении Йоханнеса Бо завершить карьеру: «Чувствую грусть и досаду. Он замечательный спортсмен, очень жаль, что его не будет в следующем году»

«Я был очень удивлен. Мне позвонил норвежский журналист, но я не смог ответить. Позже я получил SMS с текстом: «Он заканчивает», но решил, что это старые новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх