Саммит Евросоюза призвал срочно предоставить Украине системы ПВО

ЕС хочет поставить Киеву всю необходимую военную помощь Лидеры стран и правительств Евросоюза на неформальном саммите в Брюсселе отметили важность срочного предоставления Украине системы ПВО, а также всю необходимую военную помощь.
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