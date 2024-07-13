В Италии заявили, что роман Синнера с Калинской не влияет на их результаты

Бывший теннисист победитель "Ролан Гаррос" — 1976, итальянец Адриано Панатта заявил, что роман еще одного представителя Италии Янника Синнера с российской теннисисткой Анной Калинской никак не сказывается на результатах спортсменов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии