«Лос-Анджелес» выиграл впервые за 5 матчей и лидирует в зоне Wild Card на Западе

«Лос-Анджелес» победил «Нэшвилл» (4:2) в чемпионате НХЛ. «Кингс» прервали 4-матчевую серию поражений и после 48 игр с 56 очками лидируют в зоне Wild Card в Западной конференции, опережая «Сент-Луис» и «Предаторс» на 2 балла.