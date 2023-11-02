Политолог Мезюхо: Россия и КНДР могут торговать любыми товарами

Достоверного подтверждения информации о том, что Россия якобы закупила у Северной Кореи миллион боеприпасов, на данный момент нет, подчеркнул политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо, комментируя сообщения западных и украинских СМИ.
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