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Политолог Мезюхо: Россия и КНДР могут торговать любыми товарами

Политолог Мезюхо: Россия и КНДР могут торговать любыми товарами

Достоверного подтверждения информации о том, что Россия якобы закупила у Северной Кореи миллион боеприпасов, на данный момент нет, подчеркнул политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо, комментируя сообщения западных и украинских СМИ.

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