Политолог Мезюхо: Россия и КНДР могут торговать любыми товарами

Достоверного подтверждения информации о том, что Россия якобы закупила у Северной Кореи миллион боеприпасов, на данный момент нет, подчеркнул политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо, комментируя сообщения западных и украинских СМИ.