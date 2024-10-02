Олег Каторгин: #здравоохранение. #информация_для_населения

#здравоохранение#информация_для_населенияУважаемые жители и гости городаВ случае возникновения проблемных вопросов, связанных с получением медицинской помощи, вы можете обратиться к главным врачам медицинских организаций Крыма через социальную сеть «ВКонтакте».
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