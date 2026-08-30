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Моуринью: «Футбол — это не только наслаждение от голов»

Моуринью: «Футбол — это не только наслаждение от голов»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал разгромную победу над «Малагой» (4:0) в матче 3-го тура Ла Лиги.

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