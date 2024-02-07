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Элемент гениальности: 190 лет Дмитрию Менделееву

Элемент гениальности: 190 лет Дмитрию Менделееву

8 февраля исполняется 190 лет со дня рождения Дмитрия Менделеева, русского ученого, которого даже в родной стране знают в основном лишь как создателя Периодической системы химических элементов, хотя химия была лишь частью его обширных интересов.

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