Отец экс-главкома ВСУ Сырского перевели из Владимира в Химки

Лечение Станислава Сырского, отца бывшего главкома ВСУ, обходится в 1,2 млн рублей в месяц. У мужчины диагностированы деменция, болезнь Паркинсона и астма, сейчас врачи рассматривают возможность подключения к аппарату ИВЛ.