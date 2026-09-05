Отец экс-главкома ВСУ Сырского перевели из Владимира в Химки

Лечение Станислава Сырского, отца бывшего главкома ВСУ, обходится в 1,2 млн рублей в месяц. У мужчины диагностированы деменция, болезнь Паркинсона и астма, сейчас врачи рассматривают возможность подключения к аппарату ИВЛ.
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