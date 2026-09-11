Постановление О передаче вакантного депутатского мандата

О передаче вакантного депутатского мандата Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва Гончаровой Ирине Ивановне В соответствии со статьей 88 Закона Нижегородской области от 25 ноября 2005 года № 187‑З «О выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области», на основании постановления Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 августа 2026 года № 2071-VII «О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва Рузанкина И.