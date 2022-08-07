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Российские производители совместно с Министерстовм обороны представят новейшие модели парашютов на выставке в Алжирской Народной Демократической Республики в рамках АрМИ-2022

Российские производители совместно с Министерстовм обороны представят новейшие модели парашютов на выставке в Алжирской Народной Демократической Республики в рамках АрМИ-2022

На территории дома офицеров в городе Блида Алжирской Народной Демократической Республики пройдет выставка новейших разработок парашютных систем.

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