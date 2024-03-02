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    Элиту нельзя назначить, элитой становятся через свои дела на благо страны, на благо её народа, который, подтверждает ...«Это переворот»: ...
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«Это переворот»: Путин разжаловал всех российских олигархов

«Это переворот»: Путин разжаловал всех российских олигархов

Президент России Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному Собранию. В ходе своей программной речи глава государства затронут все основные вопросы социально-экономического развития нашей стране.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Слова Путина о &quot;нечестных&quot; предпринимателях, обогатившихся в 90-е годы - чистый популизм. Как юрист, Путин должен понимать  , что если указанное &quot;обогащение&quot; проводилось по правилам ( Законам), которые действовали в 90-е, то претензии здесь не к &quot;нечестным&quot; предпринимателям, а к депутатам, которые принимали указанные Законы. Или к правоохранителям, которые ТАК контролировали исполнение Законов. А предприниматели делали то, для чего их и создали в новой капиталистической России - они просто зарабатывали прибыль всеми  способами, которые им разрешало государство. Это их предназначение. А если государство не способно издавать Законы и контролировать их исполнение - то &quot;неча на зеркало пенять, коли рожа крива&quot;. А Путин именно это и делает, пытаясь на дешевом популизме  показать, как он борется за &quot;правду&quot; и &quot;интересы простых людей&quot;. Между тем за ним стоит плеяда тех, кто заворачивал свои дела в 90-е.  Понятно, что  &quot;рыжий Толик&quot; отдан на растерзание толпе. А другие то остались - Греф, Кириенко - это только самые &quot;верхние&quot; из прежних либералов, шедших в одной команде с &quot;рыжим&quot;.
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16 час.
Ольга Заварухина
А ничего , что Путин к власти пришел в 1999 году? А вы на чиркали , что в 90-е?
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13 час.
Владимир Грачев
Элиту нельзя назначить, элитой становятся через свои дела на благо страны, на благо её народа, который, подтверждает и признаёт это. Элита остаётся в истории страны на долгие, долгие годы!
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1 час.

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