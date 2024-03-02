«Это переворот»: Путин разжаловал всех российских олигархов

ЮВ

Юрий Во

Слова Путина о "нечестных" предпринимателях, обогатившихся в 90-е годы - чистый популизм. Как юрист, Путин должен понимать , что если указанное "обогащение" проводилось по правилам ( Законам), которые действовали в 90-е, то претензии здесь не к "нечестным" предпринимателям, а к депутатам, которые принимали указанные Законы. Или к правоохранителям, которые ТАК контролировали исполнение Законов. А предприниматели делали то, для чего их и создали в новой капиталистической России - они просто зарабатывали прибыль всеми способами, которые им разрешало государство. Это их предназначение. А если государство не способно издавать Законы и контролировать их исполнение - то "неча на зеркало пенять, коли рожа крива". А Путин именно это и делает, пытаясь на дешевом популизме показать, как он борется за "правду" и "интересы простых людей". Между тем за ним стоит плеяда тех, кто заворачивал свои дела в 90-е. Понятно, что "рыжий Толик" отдан на растерзание толпе. А другие то остались - Греф, Кириенко - это только самые "верхние" из прежних либералов, шедших в одной команде с "рыжим".