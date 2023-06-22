В Дербышках открылся филиал детской поликлиники №6

Дети и семья

22 июня в казанском поселке Дербышки прошло торжественное открытие филиала детской поликлиники №6. На открытии присутствовали Раис РТ Рустам Минниханов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава республиканского Минздрава Марсель Миннуллин.