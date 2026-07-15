Судан: По меньшей мере 17 человек были убиты и еще 30 получили ранения в районе «Свободного рынка» к западу от города Аль-Дабба, северный штат, 14 июля после того, как вспыхнули вооруженные столкновения между двумя группировками, предположительно занимавшимися торговлей наркотиками.
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