В перекрытой дороге к рынку на шоссе Тюнина курганцы увидели конфликт, как с ЦУМом

В Кургане обсуждают перекрытие подъезда к строительному рынку на шоссе Тюнина. Некоторые наблюдатели заметили сходство закрытия проезда с давним конфликтом администрации города Кургана с руководством местного ЦУМа, где были разногласия из-за парковки.