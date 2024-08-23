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salekhard.online

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Танец судьбы: Путь Юрия Нензелова от мальчика из села Восяхово до артиста с мировыми гастролями

Танец судьбы: Путь Юрия Нензелова от мальчика из села Восяхово до артиста с мировыми гастролями

Детство салехардского артиста Юрия Нензелова прошло в селе Восяхово Шурышкарского района. Когда в сельском клубе проходили концерты, мальчику всегда было интересно, что же происходит за кулисами.

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