Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Джошуа Ван о победе над Жумагуловым: «Меня шокировало то, насколько крепкая у него башка»

Американский боец UFC Джошуа Ван поделился впечатлениями от боя с Жалгасом Жумагуловым в UFC. — Меня немного шокировало то, насколько крепкая у него башка.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх