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Россия скрутила Японии ядерный кукиш. Не успели в Токио придти в себя от одного удара, как тут же последовал другой

Россия скрутила Японии ядерный кукиш. Не успели в Токио придти в себя от одного удара, как тут же последовал другой

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Комментарии
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Валерий Каулин
Ну и кукиш получился! А краба как поставляли, так и поставляют! Причём, если память не изменяет, в прошлом году покупал где-то за 1500 р., а им сегодня - за 1242р.! Притом, опять же, если память не изменяет, хозяин фирмы, поставляющей краба в Японию, периодически прячется в этой самой Японии от российских правоохранителей! Кукиш, похоже, больше направлен в сторону россиян!
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13 час.
Романовская Марина
Мы, поставляя краба, имеем от Японии то, что, пока, не производим сами, но это нам необходимо. И валюту, которая, пока, ещё нам нужна. А вот наш запрет Японии осуществлять вылов рыбы и морепродуктов у Курил, вынуждает их делать то, что необходимо нам. Надо же понимать, такие процессы.
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12 час.
Людмила Свириденко
Рыба портится быстро, запах при этом..... И всю эту тухлую рыбу над откуда-то убрать, в море обратно не сбросишь. Уж повезло япошкам, так повезло)!
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6 час.

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