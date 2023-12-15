Интересная жизнь с Vera Star Фото: profile.ru После того как Япония с радостью пополнила ряды активных стран-русофобов и объявила санкции против России, японцы оказались в крайне незавидном положении.
Россия скрутила Японии ядерный кукиш. Не успели в Токио придти в себя от одного удара, как тут же последовал другой
Комментарии
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Валерий Каулин
Ну и кукиш получился! А краба как поставляли, так и поставляют! Причём, если память не изменяет, в прошлом году покупал где-то за 1500 р., а им сегодня - за 1242р.! Притом, опять же, если память не изменяет, хозяин фирмы, поставляющей краба в Японию, периодически прячется в этой самой Японии от российских правоохранителей! Кукиш, похоже, больше направлен в сторону россиян!
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13 час.
Романовская Марина
Мы, поставляя краба, имеем от Японии то, что, пока, не производим сами, но это нам необходимо. И валюту, которая, пока, ещё нам нужна. А вот наш запрет Японии осуществлять вылов рыбы и морепродуктов у Курил, вынуждает их делать то, что необходимо нам. Надо же понимать, такие процессы.
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12 час.
Людмила Свириденко
Рыба портится быстро, запах при этом..... И всю эту тухлую рыбу над откуда-то убрать, в море обратно не сбросишь. Уж повезло япошкам, так повезло)!
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6 час.
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