Россия скрутила Японии ядерный кукиш. Не успели в Токио придти в себя от одного удара, как тут же последовал другой

Валерий Каулин Ну и кукиш получился! А краба как поставляли, так и поставляют! Причём, если память не изменяет, в прошлом году покупал где-то за 1500 р., а им сегодня - за 1242р.! Притом, опять же, если память не изменяет, хозяин фирмы, поставляющей краба в Японию, периодически прячется в этой самой Японии от российских правоохранителей! Кукиш, похоже, больше направлен в сторону россиян!

Романовская Марина Мы, поставляя краба, имеем от Японии то, что, пока, не производим сами, но это нам необходимо. И валюту, которая, пока, ещё нам нужна. А вот наш запрет Японии осуществлять вылов рыбы и морепродуктов у Курил, вынуждает их делать то, что необходимо нам. Надо же понимать, такие процессы.