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«Я не Телегина»: Пелагея пришла в бешенство, когда ее представили фамилией экс-супруга

«Я не Телегина»: Пелагея пришла в бешенство, когда ее представили фамилией экс-супруга

Певицу Пелагею представили фамилией ее бывшего супруга — хоккеиста Ивана Телегина. Конфуз произошел в ходе дискуссии на тему «Глобальный vs локальный: как продвигать креативный продукт, основанный на собственной идентичности» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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