«Я не Телегина»: Пелагея пришла в бешенство, когда ее представили фамилией экс-супруга

Певицу Пелагею представили фамилией ее бывшего супруга — хоккеиста Ивана Телегина. Конфуз произошел в ходе дискуссии на тему «Глобальный vs локальный: как продвигать креативный продукт, основанный на собственной идентичности» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).