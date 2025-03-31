Что такое украинский MiddleStrike и почему его надо задушить в зародыше

Более года назад в Незалежной организовали силы беспилотных систем во главе с командующим – полковником Вадимом Сухаревским.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Взрывы гремели по всему городу: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам противника в Днепропетровске
- Идет штурм Новоалександровки: на Украине подтверждают прорыв ВС РФ к границам Днепропетровской области
- ВС РФ осуществили самый массовый с начала СВО налёт на военно-промышленные объекты Кривого Рога
Свежие комментарии