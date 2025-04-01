От апатии до гиперактивности: врач рассказала о причинах весеннего обострения

С приходом тепла и солнца многие чувствуют себя бодрее и счастливее. Однако на некоторых весна влияет иначе: кто-то вдруг становится чересчур активным, кто-то — раздражительным, а кто-то замыкается в себе.
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