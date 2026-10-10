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Кросби — об игре Мурашова с «Коламбусом»: «Он был великолепен. Играл надежно и несколько раз выручил нас»

Кросби — об игре Мурашова с «Коламбусом»: «Он был великолепен. Играл надежно и несколько раз выручил нас»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оценил игру российского голкипера Сергея Мурашова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (2:3 Б).

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