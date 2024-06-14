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Закон, порядок, государство

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Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников полиции, которые спасли троих детей из пожара

Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников полиции, которые спасли троих детей из пожара

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников МУ МВД России «Иркутское» сержантов полиции Жаргала Дармаева и Павла Лизнева», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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