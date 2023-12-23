РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    Имеется ввиду, что они не при чем и с них взятки гладки. По смыслу договариваться нужно со США, Зеля просто резиновое...В США призвали Ва...
  • Grandad
    У нас всегда так: сначала допустим повышения цен, потом их "стабилизируем". Но в этот раз уж повысили аж на 50%.Вторая партия яиц...
  • Vladimir Vlasov
    Согласен с ним, предполагаю, что к 17марта 2024года будут положительные новости.Алаудинов раскрыл...

США могут развалиться накануне президентских выборов

США могут развалиться накануне президентских выборов

ТАСС/EPA/JIM LO SCALZO Власти еще шестнадцати американских штатов, вслед за Колорадо, потребовали не допустить бывшего президента США Дональда Трампа к участию в республиканских праймериз в начале будущего года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх