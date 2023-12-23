США могут развалиться накануне президентских выборов

ТАСС/EPA/JIM LO SCALZO Власти еще шестнадцати американских штатов, вслед за Колорадо, потребовали не допустить бывшего президента США Дональда Трампа к участию в республиканских праймериз в начале будущего года.
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