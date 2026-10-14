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За рулем

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Названы самые популярные авто с пробегом в России с ценой до 2 млн рублей

Названы самые популярные авто с пробегом в России с ценой до 2 млн рублей

«Авито Авто» подвело итоги первых девяти месяцев 2026 года и составило рейтинг подержанных машин с ценником до 2 млн рублей.

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