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Закон и Порядок

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  • Влас Семенюк
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  • Андрей Бедный
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Почему при Путине продолжительность жизни растёт

Почему при Путине продолжительность жизни растёт

По просьбам радиослушателей подновил табличку со средней продолжительностью жизни. Как видите, за последние 30 лет Советского Союза продолжительность жизни граждан сократилась на один год: при Хрущёве жили дольше, чем при Брежневе и Горбачёве.

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Комментарии
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Александр Рожков
Гы, гы....
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