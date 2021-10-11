Российский флот получил уникальную подлодку Лада (2021)

После более чем 10 лет опытной эксплуатации, в состав российского флота принята головная подлодка "Санкт-Петербург" проекта 677 "Лада".
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