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Российский флот получил уникальную подлодку Лада (2021)

Российский флот получил уникальную подлодку Лада (2021)

После более чем 10 лет опытной эксплуатации, в состав российского флота принята головная подлодка "Санкт-Петербург" проекта 677 "Лада".

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Николай Галыгин
Это революционное событие в постройке не атомных п. лодок при наличии УПК вооруженных Цирконами и Калибрами лодки проекта ,,Лада,, приобретают статус стратегических

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