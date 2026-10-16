Украинской ПВО становится все труднее отражать атаки российских беспилотников.В ночь на 16 октября БПЛА «Герань-5» показали рекордную скорость около 800 километров в час.
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