Игра состоится в Ташкенте. Матч пройдет в рамках ноябрьского "окна" FIFA – c 9 по 17 ноября национальные лиги возьмут тайм-аут, а игроки отправятся в сборные, где им предстоят товарищеские или "официальные" матчи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Литва отвергла св...
- ЕС переплатил за ...
- Гарантии безопасн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым