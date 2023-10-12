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Русская весна

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В Госдуме «напророчили» скорое возвращение звезд и миллиардеров в Россию

В Госдуме «напророчили» скорое возвращение звезд и миллиардеров в Россию

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предрек скорое возвращение всех российских миллиардеров и звезд шоу-бизнеса обратно в Россию, так как «в Европе и Израиле они никому не нужны».

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