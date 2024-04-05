Собянин: Москва помогает предпринимателям впервые выходить на зарубежные рынки

Мэр объявил о приеме заявок на программу поддержки столичных экспортеров Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, участники экспортных акселераторов в столице заключили контракты на общую сумму 1,7 млрд рублей в текущем 2023 году.
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