Чемпионат России (жен). Перенесенные матчи. «Тулица» сыграет с «Протоном», московское «Динамо» против «Уралочки»

2 марта пройдут перенесенные матчи женского чемпионата России по волейболу. «Тулица» сыграет с «Протоном», московское «Динамо» против «Уралочки».

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