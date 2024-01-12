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Глава Пентагона Остин прокомментировал удары по Йемену

Глава Пентагона Остин прокомментировал удары по Йемену

Удары США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене преследовали цель подорвать и ухудшить возможности хуситов подвергать опасности моряков и угрожать мировой торговле, говорится в заявлении главы Минобороны США Ллойда Остина, размещенном на сайте Пентагона.

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Комментарии
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Лев Добрый
&quot;Молодцы&quot; англосаксы, начало есть, теперь будем ждать ответ хуситов, ОНИ в долгу оставаться не желают!😎😱😜👈👍⚔️
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