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FinFax - Новости банков и вкладов

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Банки России снижают ставки по вкладам на фоне неопределенности

Банки России снижают ставки по вкладам на фоне неопределенности

Российские банки продолжают снижать процентные ставки по вкладам. Тем не менее, некоторые участники решили повременить с изменением условий, а один банк даже повысил доходность до решения Центрального банка по ключевой ставке, которое запланировано на 14 февраля, передает РИА Новости.

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