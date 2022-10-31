Мужчина со шрамом на голове разыскивается в Приморье

В Приморье объявлены поиски 38-летнего жителя Уссурийска Сергея Кочетова. 21 октября 2022 года мужчина ушел из дома по Новоникольскому проезду, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ПРОО "ПримПоиск".