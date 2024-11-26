Что вышло из сериала «Дюна: Пророчество»: сюжет и актеры

В ноябре 2024 года на телеканале HBO состоялась премьера сериала «Дюна: Пророчество». Это приквел к культовой научно-фантастической саге, действие которого разворачивается за 10 000 лет до событий оригинального романа Фрэнка Герберта и его экранизации Дени Вильнева.
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