Что вышло из сериала «Дюна: Пророчество»: сюжет и актеры

В ноябре 2024 года на телеканале HBO состоялась премьера сериала «Дюна: Пророчество». Это приквел к культовой научно-фантастической саге, действие которого разворачивается за 10 000 лет до событий оригинального романа Фрэнка Герберта и его экранизации Дени Вильнева.