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Власти США обвинили россиянина в вывозе санкционной электроники для дронов

Власти США обвинили россиянина в вывозе санкционной электроники для дронов

Минюст США предъявил обвинения задержанному во Флориде российскому гражданину Денису Постовому, который, по версии ведомства, организовывал поставки в Россию подсанкционной микроэлектроники двойного назначения, применяемой в том числе при изготовлении беспилотных летательных аппаратов.

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