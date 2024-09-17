Власти США обвинили россиянина в вывозе санкционной электроники для дронов

Минюст США предъявил обвинения задержанному во Флориде российскому гражданину Денису Постовому, который, по версии ведомства, организовывал поставки в Россию подсанкционной микроэлектроники двойного назначения, применяемой в том числе при изготовлении беспилотных летательных аппаратов.