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«Бакс» отменили показ 7-го матча в фан-зоне из-за стрельбы

«Бакс» отменили показ 7-го матча серии плей-офф с «Селтикс» в фан-зоне Deer District из-за стрельбы, которая произошла возле развлекательного района в центре Милуоки под занавес 6-го матча в пятницу (95:108, 3-3).

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