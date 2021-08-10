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Как меняется фешн-рынок в эпоху цифровизации и ответственного потребления

Как меняется фешн-рынок в эпоху цифровизации и ответственного потребления

Слышали уже про кожу из грибов или «умную» одежду? И это не фантазии футуристов, а такая же реальность, как и роботы, которые шьют и режут ткань, или примерка одежды с помощью смартфона.

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