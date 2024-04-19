На севере Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги, сообщает РИА новости. Тем временем, представители Пентагона заявили, что на данный момент они не могут прокомментировать сообщения об ударе Израиля по территории Ирана.
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