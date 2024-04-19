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На севере Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги

На севере Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги

На севере Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги, сообщает РИА новости. Тем временем, представители Пентагона заявили, что на данный момент они не могут прокомментировать сообщения об ударе Израиля по территории Ирана.

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