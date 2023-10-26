Первый батальон из бывших бойцов ВСУ поступил на службу в подразделение РФ

Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, в состав которого входят бывшие военнослужащие Украины, поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) "Каскад", сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии