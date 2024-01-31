Собак на вотчине Талви Укко проверили после жалобы

Специалисты не нашли нарушений при содержании животных на вотчине под Петрозаводском Специалисты Россельхознадзора проверили собак на вотчине карельского деда мороза Талви Укко после поступившей жалобы на нарушения при содержании животных.
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